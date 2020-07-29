更生保護會董事長邢泰釗請大家運用手邊的振興3倍券，踴躍購買更生商品。（張孝義攝）

新冠肺炎疫情影響市場景氣，政府發放3倍券振興經濟，法務部希望能多照顧創業更生人的生意，29日特別在新北市板橋大遠百米蘭廣場辦理「『500換600更生陪您拼振興』北區幸運草市集」，法務部長蔡清祥期盼社會大眾能一起來支持更生人，使用3倍券，前往更生商家消費，讓他們更生之路能更加順遂。

更生保護會董事長邢泰釗在幸運草市集首先感謝遠東百貨及台新社會公益信託基金發揮「惠利群生」的大愛精神，如同佛菩薩布施恩惠，免費提供場地，幫忙舉辦活動。

邢泰釗表示，司法改革國是會議關切更生人，就創業議題建議從寬核貸更生人創業貸款。更生保護會創新規劃全國唯一圓夢無息創業貸款，貸款額度最高上限調高到160萬元，另放寬更生人申貸年限，由從有更生人身分開始起算五年。同時籌辦幸運草市集活動、網路商城免費協助行銷，服務口碑及成效俱佳。

隨著疫情升溫，更生保護會也推出紓困1.0版，到目前已經到了3.0進階版，核貸件數共125件，經由措施紓困件數共69件，紓困金額高達868萬餘元。邢泰釗表示，台灣各地許多更生人經營事業，因為更生保護會啟動紓困措施受惠，而能平安渡過疫期的經營危機。

邢泰釗不忘推銷幸運草市集，請大家運用手邊的振興3倍券，踴躍購買更生商品，以實際行動支持關懷更生人，並歡迎提供意見供改進研發，以提昇產品品質，幫助更生人重生之路成長茁壯。

(中時 )