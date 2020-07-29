因應全球COVID-19疫情持續蔓延，原定10月14日至16日辦理的第六屆「台灣國際扣件展」，在經濟部國貿局、外貿協會與台灣區螺絲工業同業公會共同研議下，考量海外參展商、國際買主等恐無法如期來臺等不確定因素，將延期至明年2021年9月舉行。

臺灣螺絲帽（扣件）產業長期以外銷為主要導向，根據關務署進出口貿易統計，今年1至6月台灣螺絲螺帽(HS CODE 7318)出口金額為近18.98億美元，較去年同期減少14.6%;出口量為65.89萬公噸，較去年同期衰退14.1%，顯見臺灣扣件產業受到新冠肺炎疫情、中美貿易戰等影響，全球工業景氣趨於保守，需求相對減。

為協助業者開發後疫情時代商機，貿協持續整合數位行銷資源，建置「扣件展線上展覽」，提供參展廠商及買主完整O2O線上線下、虛實整合之數位行銷平臺；且因應業者與國際買主無法面對面商洽困境，貿協以「線上採購洽談會」新媒合形式，提供客製化商務洽談服務。

此外，將持續透過辦理系列新型態線上推廣活動，包含「數位產業論壇」、「線上海外推廣說明會」、「線上專業展系列報導」及「線上新產品發表」等，協助參展廠商提升行銷競爭力，拓展全球商機。

展望下半年全球產業發展，貿協將持續動員全球63個海外駐點資源、提供數位展覽發表平台、強化精準媒合服務及整合推廣行銷;台灣國際專業展亦不間斷推動五大線上服務，期突破疫情限制，帶領業者創造後疫時代商機。

(工商 )