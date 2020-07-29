資金氾濫，遠雄房地產總經理張麗蓉29日在舉辦的記者會上，開頭就說，今年初雖受疫情影響，但對於房市卻是「一躍而起、乘風破浪慶豐年」。

張麗蓉表示，遠雄房地產2020年上半年平均一天銷出一億案量，僅上半年就已達成原定的全年銷售目標，上半年一口氣就完銷14個建案，全年可望完銷18案，遠雄房地產全年銷售業績有望再挑戰新高！

遠雄今年1-6月合併營收102.04億元，年成長13.86%。

張麗蓉指出，今年上半年房市火熱的主因，就是，新冠肺炎衝擊全球經濟，導致各國以量化寬鬆政策應對，造成全球資金高氾濫，股市不斷創新高，在利率創新低、土地交易不斷創新高下，熱錢不斷流入房地產避險。

遠雄房地產熱銷建案中，內湖五期在3、4月疫情峰期逆勢成長，一口氣完銷3個建案；在中和大型造鎮、銷售戶數逾4千戶的「中和左岸」，目前也已銷7成；其他新莊副都心、台中清水、桃園A7、桃園小檜溪都傳出銷售佳績。

張麗蓉預期，包括剛性需求、投資型買盤、定存資金、股市獲利資金、台商回流與外商資金、台幣升值帶來的海外熱錢、港人來台資金、企業與壽險進入房市資金等八大資金浪潮，將讓2020下半年房市持續旺盛。

不過，張麗蓉指出，然而這波浪潮是有針對性及特定性的，遠雄房地產預期，下半年體房市將走向區域及個案表現。

整體而言，遠雄房地產認為，資金派對狂潮下，資金需要落地轉為資產，再加上無論原物料或人力及土地的價格將會一直往上升，預期重劃區新推個案房價會案案疊高，但不會有過度性的反彈。

延續上半年的強勢銷售表現，遠雄房地產指出，下半年在桃園、木柵、中和左岸，陸續有四案要開，合計總銷超過150億元，其中7月15日開案的「遠雄新未來3」，開案兩周已熱銷85戶，遠雄房地產全年銷售業績有望再挑戰新高！

(工商 )