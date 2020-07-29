最近美國、加拿大民眾紛紛收到詭異的包裹，裡頭裝有不明土壤、種子，外包裝上寫有中文字，因此官方認為包裹應該來自大陸或台灣，這次加拿大警方在推特上PO出照片，從包裹外包裝來看，上面有中華郵政的標誌、台灣轉運等字樣，引起網友熱議。
加拿大民眾收到來自台灣的詭異種子，加拿大食品檢驗局（CFIA）表示，如果收到不明種子，千萬不要隨意丟棄、更不要種植，因為這些種子可能具有入侵性、或者有植物害蟲，如果擅自種植，恐怕會破壞自然、農業環境。
根據外媒報導，這次加拿大民眾收到的包裹，上面印有中華郵政的資訊，印有「台北台灣ROC」，包裹寫著「植物培養土」，且經過查詢，確認編碼100561是來自台北郵局的分局編號。
由於包裹含有土壤，農業部（USDA）表示目前正在蒐集種子進行檢測，至於為何會收到不明包裹，相關單位推測應該是「刷單詐欺」（brushing scam），也就是說網路賣家寄出便宜產品或空箱，藉著這筆買賣捏造假的正面評論，提升業者在網路平台上評價。
文章來源：OPP Central Region
(中時新聞網)
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