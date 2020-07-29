最近美國、加拿大民眾紛紛收到詭異的包裹，裡頭裝有不明土壤、種子，外包裝上寫有中文字，因此官方認為包裹應該來自大陸或台灣，這次加拿大警方在推特上PO出照片，從包裹外包裝來看，上面有中華郵政的標誌、台灣轉運等字樣，引起網友熱議。

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8 — OPP Central Region (@OPP_CR) July 28, 2020

加拿大民眾收到來自台灣的詭異種子，加拿大食品檢驗局（CFIA）表示，如果收到不明種子，千萬不要隨意丟棄、更不要種植，因為這些種子可能具有入侵性、或者有植物害蟲，如果擅自種植，恐怕會破壞自然、農業環境。

根據外媒報導，這次加拿大民眾收到的包裹，上面印有中華郵政的資訊，印有「台北台灣ROC」，包裹寫著「植物培養土」，且經過查詢，確認編碼100561是來自台北郵局的分局編號。

由於包裹含有土壤，農業部（USDA）表示目前正在蒐集種子進行檢測，至於為何會收到不明包裹，相關單位推測應該是「刷單詐欺」（brushing scam），也就是說網路賣家寄出便宜產品或空箱，藉著這筆買賣捏造假的正面評論，提升業者在網路平台上評價。

(中時新聞網)