南投縣衛生局在原鄉 ，以族語拼音說明長照2.0。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

長照2.0上路，南投縣衛生局為使原住民長輩了解服務內涵，與布農、泰雅及賽德克族語老師合作，將文字翻譯成族語羅馬拼音，讓部落長輩們也能夠一目了然；同時錄製族語錄音帶，在部落播放，長輩們用聽的嘛會通。

南投縣族群多元，包括泰雅族、賽德克族與布農族，主要居住在仁愛鄉及信義鄉，因為長照服務的對象是長輩，因此，衛生局為了讓族人透過母語，了解長照2.0的務內容及申辦程序，特別依族群設計族語宣導單張。

衛生局表示，族語宣導單內容包括長照2.0服務申請流程、申請對象、服務項目及補助原則，文字則翻譯成族語羅馬拼音，便於原鄉民眾閱讀；並與仁愛鄉及信義鄉公所配合，在各村部落廣播系統，播放族語長照宣導錄音帶，使原鄉族人及長輩，更加清楚政府推動長照2.0的服務內容，提升長照服務使用涵蓋率。

有長照服務需求的民眾，可上衛生局網站提出線上申請，或直接到衛生所（照管分站）填寫申請單，照顧管理專員將會在3日內到家庭訪問及評估，並依需求安排適切的長照服務，相關諮詢服務，請電南投縣長期照顧管理中心（049）2209595、仁愛鄉照管分站（049）2803419、信義鄉照管分站（049）2791148轉200、338洽詢。

(中時 )