新北市新莊40歲富商林商彥去年底駕駛著向友人郭女借來的法拉利360跑車逆向行駛在輔大周邊的福營路，連續撞上騎乘機車的超商店員蘇姓女騎士及林姓女騎士，由於撞擊力道猛烈，導致蘇女傷重身亡；新北地檢署偵結後，依過失致死起訴林姓男子。

據了解，林男家境富裕，家中開設當鋪，在台中還有經營拉麵店，在新莊小有名氣，友人都稱他為「小林哥」，與地方議員也有互動。

林男去年11月26日下午3時許，開著要價1200萬的紅色法拉利360在新莊福營路369號逆向行駛，連續撞上2輛機車，包括38歲蘇姓女騎士及38歲林姓女騎士，蘇女被緊急送輔大醫院救治，但因傷重，最後仍宣告不治，林女則有多處擦挫傷。

林男到案後供稱，車子不是自己的，是向朋友姊姊郭女所借，當時正準備開車返家，行經事發路口時，因想要閃東西，車子才失控撞上機車。

新北地檢署偵辦後，認為他觸犯過失致死及過失傷害罪嫌，應從眾以過失致死論處，但林男事後主動自首，請求法院依規定，減輕其刑。

(中時 )