郭女騎機車直行，遭左轉的汽車擦撞後，連人帶車滑行數公尺。（ 民眾提供／黃國峰台中傳真）

郭女騎機車直行，遭左轉的汽車擦撞後，連人帶車滑行數公尺後撞上標誌桿基座後才停下來。（ 民眾提供／黃國峰台中傳真）

郭女連人帶車滑行數公尺後撞上標誌桿基座後才停下來，但有稜有角的基座也造成郭女顱骨骨折、顱內出血、左側肋骨多處骨折等。（ 黃國峰攝）

女騎士騎機車直行，遭左轉的汽車擦撞(影片源自Youtube)

台中市大里區樹王路德芳一街口29日發生，騎機車的郭姓婦人與左轉的汽車發生擦撞，導致郭婦連車帶人滑行撞上路邊的號誌桿基座，郭婦雖帶有安全帽，仍造成頭部受傷出血，警方呼籲行經路口應減速注意車輛，且轉彎車應禮讓直行車先行。

62歲的郭姓婦人，29日上午08時09分騎機車行經樹王路、德芳一街口，往德芳路方向直行時，一輛藍色轎車由德芳路方向過來，欲左轉德芳一街，由於當時正值下班時間，車流擁擠，29歲王男駕駛藍色汽車，轉入車流切口，疑未注意右側來車，車頭與郭婦機車擦撞。

郭婦與汽車擦撞後，機車失去重心，人車繼續往右前方滑行了數公尺，直到撞到標誌桿基座才停了下來，郭婦當場頭部有撕裂傷，痛苦哀號，血流一地，經救護人員送往大里仁愛醫院救治，發現郭婦顱骨骨折、有顱內出血現象、左側肋骨多處骨折，經緊急開刀救治，無生命危險。。

台中市警局霧峰分局交通分隊分隊長柯文彬指出，雙方酒測均為零，呼籲用路人行經無號誌轉彎路口應注意禮讓，並減速慢行，且轉彎車應禮讓直行車先行。

(中時 )