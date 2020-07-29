受惠於穿戴裝置與平板5G LCP天線模組產品將於下半年進入量產，以及手機傳統旺季來臨，軟板廠台郡(6269)樂觀看待下半年營運，台郡財務長熊雅士表示，第3季產值可望較第2季成長約20%到30%，第4季因是新手機量產大量的季度，樂觀看待第4季將比第3季成長，由於下半年天線產品有MPI+LCP，毛利率結構將優於去年同期。

台郡今天下午舉行法說會，由於NB及平板需求提升，且多元化產品佈局奏效，台郡第2季合併營收為65.59億元，為單季歷史新高，季增42.5%，年增40.9%，雖然產能利用率提升，但受台幣升值及季度降價效應影響，單季合併毛利率為20%，季減0.5個百分點，但年增3.7個百分點，營業淨利率為10.3%，季增1.8個百分點，年增5.7個百分點，單季稅後盈餘為5.24億元，季增42.4%，年成長118.2%，單季每股盈餘為1.58元。

累計上半年合併營收為111.61億元，年成長24.1%，合併毛利率為20.2%，年增6.3個百分點，營業淨利率為9.6%，年增6.8個百分點，稅後盈餘為8.91億元，年成長151%，每股盈餘為2.7元。

熊雅士表示，台郡超前部署5G天線模組新技術，在兩年前宣示開始進入新5G天線技術研發，今年將能提供客戶在後疫情時代對無線智能傳輸新科技產品的強勁需求，預計下半年將量產穿戴裝置及平板5G LCP天線模組產品，加上平板與NB新MPI天線模組產品，以及新款手機，預估第3季產值可望較第2季成長20%到30%。

若就產品別來看，台郡預估，第3季手機將有30%以上成長，佔營收比重約60%，平板、NB及穿戴產品約成長10%，平板及NB佔營收比重約30%到33%。

熊雅士表示，就台郡量產時程來看，下半年新手機量產較去年晚2到3周，第3季新機佔比初估約35%左右，由於第4季是新手機量產大量的季度，樂觀看待第4季將比第3季成長。

台郡自去年開始執行集團多元化產品策略，增加平板、筆電等非手機產品比重，第2季非手機產品營收較第1季成長1倍，帶動公司上半年業績無畏新冠肺炎疫情較去年大幅成長。

熊雅士表示，高頻傳輸應用非常廣泛，不只是在通訊及穿戴裝置等，在車用、軍用等新產品上亦看到客戶有高度興趣，台郡將提供高頻傳輸解決方案去滿足客戶需求，明年在其他領域一定會有成績單出來。

看好5G高頻傳輸需求，台郡投資百億元蓋高雄和發新廠，新廠預計第4季進入裝機測試，全產後產能將較目前高雄廠產能倍增，未來新廠將專注提供5G毫米波技術整合方案。

台郡上半年資本支出約8.04億元，台郡預估，今年資本支出約30億元到35億元，其中70%用於廠房，明年資本支出不會低於今年，但70%用於新設備支出。

(時報資訊)