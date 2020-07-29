中鼎(9933)集團旗下俊鼎公司承攬德商wpd達德能源集團「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」，首批設備已完成生產，並在今日在俊鼎大林廠舉行交貨儀式。俊鼎譚雲鵬董事長表示，有信心以專業的技術與經驗，協助達成政府離岸風電產業在地化及能源多元化的目標。

俊鼎於本案負責的40座水下基礎轉接段(Transition Piece, TP)，已完成30餘座的製造，全數TP將分批於今年底交貨，並由位於高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」經高雄港直接運至雲林外海安裝。本風場將於明年完成併聯發電，總發電容量640MW，可供台灣每年64萬戶用電，屆時將成為亞太地區最大單一離岸風場。

除了本案即將陸續交貨，俊鼎於台灣執行的離岸風電設備製造工程，包括：CIP彰芳暨西島、中能兩座離岸風場的水下基樁製造工程，累計於離岸風電設備製造的經驗，水下基礎轉接段達40座、水下基樁逼近300支，也因此奠定俊鼎在水下基礎設備製造領域舉足輕重的地位。

(時報資訊)