紡拓會針對業者在無縫貼合製程所遇到的困擾與瓶頸，成功開發出創新功能熱熔膠材—「常溫自黏熱熔膠材」，提供便捷的解決方案，紡拓會表示開發此熱熔膠條具有常溫黏著性，在加工過程中容易定位不脫落，並且可重工，減低裁片損耗，可改善服裝裁片或轉印標、臂章預黏定位問題，提升生產效率與品質。

以貼代縫的縫製新工藝，可將兩塊布料做緊密的黏合，不僅能取代傳統的車縫效果，更提供接縫處的平整性與舒適性，是製衣技術發展的一大趨勢。傳統透過縫紉機的針線縫合，在縫合處會影響消費者穿著的舒適感，或是造成皮膚摩擦的不適感，促使品牌商尋找讓消費者穿著舒適的新縫合技術。以貼代縫即是利用熱熔膠條取代縫線的功能，讓縫合處變得平整舒適，可應用於服裝、帽子、鞋類、箱包等用途。

新冠肺炎病毒(COVID-19)疫情肆虐，在疫情爆發後，似乎許多生活習慣都受到影響，防疫持續常態化的生活方式，將使我們的著裝方式發生轉變，個人型防護、隔離的服裝也因應而出，成衣的無縫貼合技術，可防止感染原經車縫處的滲透，扮演安全防護的關鍵角色。

紡拓會針對業者在無縫貼合製程所遇到的困擾與瓶頸，成功開發出創新功能熱熔膠材—「常溫自黏熱熔膠材」，提供便捷的解決方案，紡拓會表示開發此熱熔膠條具有常溫黏著性，在加工過程中容易定位不脫落，並且可重工，減低裁片損耗，可改善服裝裁片或轉印標、臂章預黏定位問題，提升生產效率與品質。

該項技術目前已技轉國內專業膠材廠—「宏櫂實業股份有限公司」進行商業量產，宏櫂公司廖述良協理表示，公司秉持創新、環保、永續，致力於TPU熱熔膠薄膜/TPEE熱熔膠薄膜/複合材料/裝飾膜等產品之生產及加工，「常溫自黏性熱熔膠條」除了黏合性能已可符合Nike、adidas、UA等各大國際品牌的品質規範要求，也透過SGS針對紡織品有害化學物質檢測，符合美國CPSIA規範的總鉛含量、鄰苯二甲酸酯含量及八大重金屬相關規定，並通過歐盟REACH法規所列出的205項高度關注物質，以及通過歐盟RoHS+DIDP、DINP、DNOP共13項可塑劑檢測。另外，在加工方便性方面，黏合效率可大幅提高並降低不良率，且可避免轉印標用PET定位所產生的壓痕，大幅降低產品貼合不良率與重工率，品質與安全是公認的熱熔膠條領導者。

(時報資訊)