台達電(2308)公布第2季及上半年財報，受惠於產品組合較佳，第2季合併毛利率32.87%、營業淨利率13.11%及營業淨利92.65億元，均創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為75.97億元，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年每股盈餘為3.72元。台達電總經理暨營運長張訓海表示，在PC傳統電源、資料庫中心、遊戲機需求強勁，以及IA業務持穩下，今年第3季還不錯，可以維持第2季榮景。

新冠肺炎疫情帶動遠距生活需求強勁，且IA業務優於預期，台達電第2季合併營收為706.94億元，季增26.97%，年減3.65%，營業毛利為232.34億元，季增57.59%，年成長17.31%，單季合併毛利率為32.87%，季增6.39個百分點，年增5.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為92.65億元，年成長72.56%，創下單季歷史新高，營業淨利率13.11%，年增5.79個百分點，亦是單季歷史新高，稅後盈餘為75.97億元，若扣除去年同期收購DET一次性收入，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1263.72億元，年減0.86%，營業毛利為379.78億元，年成長11.53%，合併毛利率為30.05%，年增3.34個百分點，營業淨利為112.44億元，年成長32.17%，營業淨利率為8.9%，年增2.23個百分點，稅後盈餘為96.64億元，每股盈餘為3.72元。

張訓海表示，今年上半年營運已接近去年同期，由於資料庫中心、遊戲機及PC等傳統電源需求強勁，且IA業務持穩，第3季看起來還不錯，可以維持第2季榮景，前3季業績有機會轉為年成長，雖然第4季能見度還不夠，但不會比第1季差，全年業績有機會優於去年。

(時報資訊)