中華電信29日宣布領先全台佈局5G，積極發展各項智慧化應用服務，其中與交通部高速公路局合作於國道服務區建立「智慧停車資訊服務系統」，將人、路、車三者透過5G物聯網技術進行無縫銜接，提供政府、企業、民眾即時交通資訊。

國道服務區每逢假日車流量大，停車問題常是很多用路人的困擾。中華電信表示，這次與交通部高速公路局攜手合作，於國道關西、東山兩服務區建立了智慧停車資訊服務系統，於服務區內停車格布建「地磁式車輛偵測感應器」，透過採用5G物聯網NB-IoT通訊技術，將車位狀態及各車道剩餘車輛資訊即時傳送至服務區入口處的大型LED指示看板，使得用路人快速簡便掌握車位資訊，縮短繞行時間，並方便駕駛可快速確認停車空位，避免發生交通意外事故，同時亦可降低車輛排放廢氣所造成的空氣汙染。

除了服務區現場看板指引外，民眾還可使用「樂客導航王」APP，在接近關西服務區數公里之前，第一時間得知服務區內的車流量情形，提早決定是否進入服務區及規畫行車動線。

另外，於東山服務區內，如果民眾不確定愛車停放位置，就可使用「東山服務區尋車」APP，用AR尋車導引功能，確保快速有效率地找到愛車。透過智慧化車輛偵測感應器的輔助，國道服務區內停車管理平台可有效針對車位資訊即時監控及蒐集分析，並不斷針對相關系統之功能性、安全性與正確性持續精進，以提升整體車流效益與服務區使用的滿意度。這些停車大數據也可做為高公局未來交通決策之參考依據，是5G擴展物聯網應用的成功場域。

中華電信指出，致力於推動5G智慧交通創新服務與商業模式，提供更優質便捷與智慧的貼心服務。智慧停車未來會持續與生態圈內各合作夥伴結盟，建置更多智慧化停車場，協助停管機關或業者提供更智慧化的停車管理服務，讓民眾享有更好的停車體驗。

(工商 )