◎公視變央視 柯文哲轟：黨政軍赤裸裸控制媒體

號稱屬於全民公共媒體的「公視」，遭爆被文化部偷偷挹注58億元成立國際影音平台，儼然是民進黨政府的「大外宣」，連時力都諷「公視變央視」。台北市長柯文哲29日痛批，黨政軍退出媒體是民進黨當年的主張，現在就是赤裸裸進入、控制媒體，有執政優勢，要怎麼幹就怎麼幹。

◎疫情海嘯來襲 陳時中：確診案例必然增加

有醫師在臉書警告台灣正面臨疫情海嘯，應該儘速回到戴口罩的生活，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，全世界確診人數增加一倍，疫情相當險峻「案例的增加是必然的情況」，不過台灣沒有海嘯這麼嚴重，本土還是安全的。

◎國際疫情嚴峻 境外生不見得能在開學前回來

境外生不見得開學前能回來！教育部長潘文忠今天表示，國際疫情嚴峻，加上班機大減，因此仍會採逐步開放方式讓境外生返台就學，不會以開學作為臨界點。如果境外生不能在開學前入台，會採「安心就學」方案讓他們學業不中斷。

◎漁光島禁止戲水 違者不排除裁罰

近期全台各地頻傳戲水意外，漁光島日前也傳出民眾戲水溺斃，台南市政府針對易發生溺水意外的水域做熱點分析，其中，漁光島除因訓練目地且事先申請核准團體得於該水域從事活動外，將禁止民眾戲水及游泳，如發現民眾進入戲水將勸離，必要時，不排除行政裁罰。

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(中時新聞網)