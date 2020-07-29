通霄阿祖推1歲曾孫女過馬路 遭車撞飛搶救不治（影片/民眾提供）

苗栗縣通霄鎮74歲吳姓老婦前日下午近5時許，推著嬰兒車內的1歲曾孫女準備回家，在橫越中山路時被1輛白色自小客車迎頭撞擊，吳婦慘遭撞飛重摔落地，送醫搶救後仍宣告不治，而推車內的曾孫女驚嚇與些許擦傷，沒有大礙，家屬悲痛萬分，29日受訪時怒批肇事駕駛根本沒減速。

7月28日下午通霄地區天色昏暗、稍有雨勢，30歲曹姓男子駕駛白色自小客車行駛於中山路，疑似雨天視線不佳，沒注意到前方有婦人推嬰兒車穿越馬路，迎頭撞上吳婦與嬰兒車，吳婦被撞飛倒地不起，1歲女童自行爬坐在車道，附近民眾聽聞巨大撞擊聲響，趕緊出門查看，並協助報警處理。

附近居民表示，事故當時就聽見「ㄅㄧㄤˋ」很大聲響，嚇了一大跳，出去一看，發現小朋友在路中央，嬰兒車傾倒物品四散，趕緊先把小朋友抱起來，但老婦頭部受創躺在地上不動，地面都是一攤攤的血跡；肇事的曹姓駕駛則稱沒看見老婦與嬰兒車。

事故地點距離吳婦住家不到30公尺，吳婦的媳婦29日悲訴，老人家平常都在路旁散步，就算騎腳踏車到巷口都會特地停下來用走的，當天快到家了，她推著曾孫女過馬路回家，肇事駕駛完全沒有煞車就撞上婆婆，「好好的人出去就沒了，很不捨，家裡人都措手不及」，也質疑肇事駕駛開太快「一點煞車痕跡都沒有」。

通霄警方表示，28日下午4點40分接獲民眾報案，指稱省道台1線中山路接近通霄火車站處有交通事故，員警到場依規定對曹男進行酒測，沒有測出酒精反應，初步研判為事故當時為雨天，肇事駕駛因視線不清且未注意前方動態而釀禍。全案依過失致死罪嫌偵辦。

(中時 )