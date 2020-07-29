「府會風雲再起！」台中市議會預定在8月19日至28日召開第3屆第5次臨時會！市議會指出，臨時會除審議去年度決算、法規案、墊付案外，因上半年許多活動受到新冠肺炎疫情影響取消，上會期就有議員建議市府應提出追加減預算案；目前市府官員正疲於拜訪各議員，爭取相關預算能夠予以支持。

市議會表示，定期大會於7月9日才結束，議長張清照29日批示，8月19日至28日召開臨時會，並在8月12日舉行程序委員會，討論臨時會議程。

市議會議事組說，依照規定，市府提案必須在程序委員會開會前5天送到議會，目前確定的提案有去年度台中市政府決算、台中花博特別預算決算，以及一般法規案、墊付案等。

外界關心市府會在臨時會提出追加減預算案！副市長黃國榮說，上會期有議員認為市府部分活動因為疫情關係取消，應該辦理追加減預算；市府將預算適度調整以發揮最大效果。

黃國榮強調，因市議會程序委員會提案有時間規定，要看市府內部程序是否趕得及；如果趕得上，會讓預算做最有效的運用。

市府各局處首長，連日來積極拜訪各委員會召集人及議員們，針對預算部分，透過「提前來講」打招呼及「見面三分情」，尋求支持，以免在臨時會中被打回票。

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(中時 )