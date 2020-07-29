《ESPN》今天早來十多位專家來進行NBA復賽後的各隊戰力評估，最終預估由里歐納德和保羅喬治領軍的快艇隊擊敗以「字母哥」阿提托康波掛帥的公鹿隊。

NBA即將在周五展開復賽，22支球隊進行本季冠軍爭奪戰，《ESPN》找來16位專家先進行東區決賽對戰組合，所有專家都看好公鹿能闖進東區決賽，8個專家認為暴龍連續兩季殺進東區決賽，4個看好塞爾提克、3位點名七六人，只有1人欽點熱火。最終13人認為公鹿能稱霸東區，暴龍獲得3票。

西區方面，15名專家直接寫了快艇對決湖人，僅有1人認為是由湖人與火箭對決，所有專家都投給湖人一票，但在西區封王戰中卻有9人站在快艇這邊，支持湖人封王的只有7票。

至於總冠軍戰，8位專家認為將由快艇對決公鹿，支持湖人與公鹿交手的有7票，唯一沒有力挺公鹿闖進總決賽的專家，將票投給快艇迎戰暴龍。最終認為快艇會拿下總冠軍的專家有8位，支持公鹿的有4人，湖人只有3個，對於暴龍死忠支持的專家就是佛里德爾。

(中時 )