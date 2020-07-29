世界銀行今(29)日發布報告中提及，大陸今（2020）年經濟增速為1.6％，是自1976年以來的最慘成長率，不過預計明（2021）年會回升至7.9％，將是大陸自2012年成長率「破8」以來，近10年新高。

新浪財經報導，世界銀行最新公布的報告中提到，受新冠疫情影響，預計今年全球經濟規模將大幅萎縮，9成的新興市場和發展中國家將會出現人均年收入下降的情形。儘管各國出臺了各種刺激政策措施，但全球仍面臨明確的衰退風險。

世界銀行中國局局長芮澤表示，雖然有高風險，但中國能通過良好的政策來緩解，新冠疫情反映出經濟向更包容、可持續和綠色增長模式轉型的緊迫性。同時，中國需要確保貨幣和金融部門政策保持靈活性，以保障資金流動性充足，市場利率和債券收益率維持低位，減輕家庭、企業和政府的債務負擔。

報告指出，自2月下旬以來，大陸疫情的新增感染病例數已經大幅下降，經濟與生活方面的限制也正逐步放寬，有效控制任何新出現的疫情仍將是確保經濟復甦的重點。

(中時新聞網)