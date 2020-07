人工智慧物聯網(AIoT)技術逐漸成熟,生活相關應用也逐步普及,但仍有許多待開發領域需要藉由技術、創意相互融合,並按照市場需求落實發展,讓AIoT技術可以被充分應用,創造更多實用價值。第四屆「創創AIoT競賽」總決賽於7月26日在成功大學舉行。本次競賽競爭激烈,以黑客、創客與公益3個組別,共吸引全臺35校超過120組隊伍報名,決賽當日評選最後入選的33支隊伍,角逐總獎金40萬元大獎!

第四屆創創AIoT競賽匯聚產、官、學、研各界專家共同評選參賽作品。/圖由業者提供

由教育部智慧空間電子應用聯盟攜手成功大學主辦的「創創AIoT競賽」,自2017年開始迄今已舉辦四屆,活動希望以AIoT領域發展為核心,競賽活動為平台,提供各界人才打造跨域合作的契機,整合軟硬體技術、行銷、管理、市場趨勢分析等核心能力,激發AIoT領域技術創意,並為產品落實市場應用,邁開第一步。

獲獎隊伍(左起)創客組(亞東技術學院與輔仁大學聯隊)、黑客組(中山大學)、公益組(臺灣大學與政治大學聯隊)。/圖由業者提供

2020「創創AIoT競賽」由臺灣主辦單位與台灣亞德諾半導體 (Analog Devices Inc., ADI)以及英國國際技術工程學會(Institution of Engineering and Technology, IET)等超過15個單位共同支持本次活動。本屆競賽除原有創客組外,另增設黑客組(純技術發展)與公益組(社會公益應用),期待藉由增設競賽項目,讓AIoT技術應用可以深入更多領域,同時藉由AIoT技術發展結合創意,為時下備受關注的社會議題,創造更多的行動契機並賦予更深厚的意義。本屆競賽由ADI提供百萬高階設備支持發展工業4.0、煙霧檢測、安全監控與智慧健康照護場域等產業發展,期待藉由技術開發CbM (Condition-Based Monitoring,狀態監測系統)、煙霧偵測以及3D立體成像的ToF (飛時測距)模組等技術,落實於智慧環境、載具、醫療等潛力新興領域。

參賽隊伍現場解說產品概念,實際操作功能。/圖由業者提供

本次競賽評審陣容堅強,由成功大學電機系李順裕教授擔任評審長,邀請臺灣大學、交通大學、成功大學、臺灣科技大學、亞洲大學、亞德諾半導體、國泰人壽、威聯通科技、一元素科技、英國國際技術工程學會、亞洲物聯網聯盟等各界產、官、學、研專家,共同進行評選。本次競賽黑客組團隊將實地演示作品,展現技術創新;創客與公益組進行實地展演及舞台簡報,表達作品的市場力與社會影響力。

來自中山大學資訊工程學系的隊伍,以「馬達軸承故障偵測系統」為主題,獲得黑客組首獎,希望後續進行偵測演算法與資料庫優化,提升應用準確度,有效預防公安意外,同時減少可能發生的經濟外部成本,更期待應用在電動車相關領域,符合時下需求,為社會帶來助益;針對臺灣失明患者所設計的「注音符號點字學習系統」由亞東技學院資訊管理系與輔仁大學物理系聯隊獲得創客組首獎。將熟悉的注音符號直接應用在點字轉換,配合自行開發的教材器具與APP,有效解決失明患者的生活不適應症狀;公益組首獎則是來自臺灣大學與政治大學組成的聯隊,以「戶外吸菸行為辨識系統」為主題,解決稽查人力消耗,檢舉安全性等問題,希望可以讓系統落實應用,為臺灣創造質無菸害的公共環境。

成功大學電機系李順裕教授表示:本屆「創創AIoT競賽」首次試行擴大舉辦,學生對於AIoT領域的創意應用,也對於我們有相當程度的啟發,未來會持續舉辦,也希望更多的臺灣本地企業與政府可以共同參與攜手合作,為臺灣超前部屬下一世代的AIoT技術人才。

(中時新聞網)