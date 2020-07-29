江振誠一直致力為台灣孵育下一代廚師。（牽猴子整合行銷提供）

台裔世界名廚江振誠近日因打球受傷，29日他拄著拐杖出席記錄自己故事的電影《初心》試映會，該片聚焦史上唯一摘星米其林，又獲「亞洲50最佳餐廳」終身成就獎的江振誠，在新加坡的餐廳「Restaurant ANDRÉ」光榮退役的過程。看完自己的紀錄片，他感悟寫下：「生命不是在登山，為了某一個目標或高峰而存在，生命更像是一首曲子，有前奏、有鋪陳、有快有慢，而我們應該更跟著每個音符享受、跳舞」，今年正值他料理生涯的第30年，「我很開心這個階段能被記錄下來，我認為每個人都需要思考生命的優先順序，每5年或8年歸零，提醒自己的初心為何」。

江振誠從新加波返台後，一直致力為台灣孵育下一代廚師，他回憶學生時代，明明實力足夠，且遇到貴人提拔，有晉升主廚的機會，但因年紀輕及年資不足關係遭外界阻饒，讓他久久無法忘懷，「年輕人需要的和別人一樣平等的機會，我希望給他們發聲的機會，而不是這條路是阻塞的」，他提到在自己經營的餐廳「RAW」，員工平均年齡僅25歲，就是希望帶給年輕一代有發揮的舞台。該片預計邀請3000名偏鄉學子及正在餐飲路上努力的年輕人們觀賞，讓這份為料理奮鬥的精神傳散出去。

自稱完美主義者的他感嘆說道：「我每天都在挑剔自己，在完美中找1％的不完美，後來我發現，最後拼上去的拼圖，不是任何一個獎項和評價，而是自己，只有自己知道這塊拼圖拼上去後，會是什麼模樣。」他透露電影本來的設定是想記錄餐廳成功攻頂的過程，「但中間有些變化，於是無心插柳記錄了生命的轉折」。《初心》8月21日於全台34家戲院搶先全球上映。

(中時 )