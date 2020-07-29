當年阿緯結婚，小煜也是伴郎之一。(本報系資料照)

出身自「棒棒堂男孩」（[email protected]）的35歲男星楊奇煜（小煜），今(29日)突然在臉書宣布閃婚好消息，PO出他甜蜜以背後式緊擁一名護理師女友照片，霸氣告白：「介紹一下楊太太給你們認識 從今以後 我是她的人 她是我的女王 #我們結婚了」。而同為[email protected]成員的劉峻緯(阿緯)，隨後也在臉書發表聲明，短短186字幽默內容笑翻網友。

小煜終於結束35年黃金單身漢生涯，身為[email protected]首位當人夫的阿緯，也在臉書以幽默口吻獻上祝福，「對於楊奇煜先生在粉絲專頁宣布的婚姻關係，本人在此聲明如下：首先恭喜楊奇煜先生成為棒棒堂第二位人夫，身為學長的我感到開心及意外，也確定宣布台北的少女解除警報了。」

「對於楊奇煜的決定，本人送上最真誠的祝福，並且承諾台幣八萬元的紅包約定，在台幣強勢表現下，楊奇煜的婚姻勢必可以帶動台股的一波漲勢。最後，希望兩位新人白頭到老，早生貴子，帶動人口紅利的生產力，不要光做不生，以上，謝謝。」

不少網友也被阿緯聲明笑翻，紛紛留言「笑死的祝福」、「我整個大笑XD」、「太好笑了，無時無刻都要繼續吐槽哈哈」、「這個祝福好靠X」、「最後一句才是重點」。

(中時新聞網)