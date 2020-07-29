苗栗縣消防局將推出消防月曆，展現消防員的力與美及在地意象。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣消防局將推出消防月曆，展現消防員的力與美及在地意象，苗栗縣長徐耀昌與幼童也一同入鏡，拍攝形象月曆。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣消防局因應苗栗縣政府的創新作為，今年拍攝消防月曆，展現縣內消防員的力與美以及搜救主題，並結合苗栗縣長徐耀昌與幼童以及客家元素，宣導消防與救災觀念，預計10月推出2021苗栗縣消防月曆。

全台縣市紛紛推出消防月曆吸睛，不少民眾也向消防局反映，希望推出專屬在地的消防月曆，今年消防局回應縣民期待，著手策畫消防月曆拍攝計畫。消防局教育訓練科長鄭勝峰表示，今年4月起從各單位推介的近50名消防隊員中，嚴格挑選身材精實的13位男消防員與6位女消防員擔任模特兒，除了展現力與美外，也結合山域、水域搜救、涉水、滅火救災以及個人技能等主題，並邀請縣長以及幼童入鏡，宣導救災與防災觀念。

29日徐耀昌套上特搜服裝，與英勇的打火弟兄拍攝形象月曆，宣導消防安全的重要性。另也因應苗栗為客家大縣，消防月曆將結合客家元素，預計加入客家單字發音等。鄭勝峰說明，苗栗縣消防月曆印刷數量以及發行形式還須討論研議，預計將於10月正式發行。

(中時 )