後疫情時期，政府為重啟經濟振興各產業，除發放三倍券外，也推出各項振興方案，其中，交通部觀光局為振興觀光產業的安心旅遊補助計畫，力邀民眾參與挺國旅，台新銀行以實際行動積極響應，提供「台灣旅宿網」訂房收單服務，及訂房回饋優惠，協助旅宿業開通訂房導入信用卡收款服務，把握國旅振興商機。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行選擇提供「台灣旅宿網」訂房收單金流服務，主要因旅宿網上架的房源皆為合法旅宿業者，可幫助民眾輕鬆找尋符合住自身旅宿需求的產品，用更便利的支付方式完成訂房交易。旅宿業者於「台灣旅宿網」上架開通訂房並導入信用卡收款服務，不但可自行掌控定價權，還可增加行銷曝光機會並增加客源，若與上架國際訂房平台相比，更可節省拆分收入支付平台平台使用費。

黃天麟提醒，疫情趨緩後的暑假檔期旅遊旺季，有旅遊計畫的民眾一定要盡早規劃及安排訂房，該行配合推出的「刷台新一夏三部曲」價惠，首部曲7月正式起跑，消費滿額加碼1,000元旅遊金，二部曲為民眾至台新銀合作的60家飯店消費，簽單授權末碼對中數字8，可獲GODIVA霜淇淋，三部曲為消費滿額再獲限量旅遊好禮收納組、動物行李箱。

台新銀行強調，該行為全台最大商戶服務銀行，一直與商戶站在同一陣線，共同面對疫情衝擊。為協助商戶及積極配合政府振興國旅措施，加碼再推優惠，7月20日至8月31日前，透過「台灣旅宿網」刷台新銀行信用卡訂房，不限金額提供10％旅宿網旅遊金回饋，上限為100元，限量1,000名。

(工商 )