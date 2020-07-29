周末劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視率屢創新高，今(29)日製作人陳慧玲與演員鍾欣凌、許傑輝、王少偉等演員齊聚蘆洲湧蓮寺參拜，祈求收視能夠再創高峰。繼上回演員張書偉喊話只要收視率破4，就會說服許孟哲準備男男吻，而今鍾欣凌更加碼，如果收視率破5，就偕同製作人陳慧玲和跟劇中女演員一起穿比基尼，王少偉在一旁虧說要「露點不露臉」。

我的婆婆收視告捷 鍾欣凌爆：破五「露點不露臉」?!

談到《我的婆婆》受到廣大迴響，每集播出後就掀起網友熱烈討論，甚至有人入戲太深，在下面留言「好險自己沒有1000萬」。飾演鍾欣凌二兒子的王少偉就笑說，「剛剛拜拜時，遇到一個弟弟跑過來問我，叔叔你欠錢對不對」，王少偉開玩笑回說，「對，你要像叔叔一樣，欠錢就找媽媽要」，讓其他演員在旁邊喊「你不要亂教！」

我的婆婆收視告捷 鍾欣凌爆：破五露點不露臉?!（攝影／蔡惠綸）

鍾欣凌也說，女兒兔寶會跟著她一起追《我的婆婆》，有一幕鍾欣凌抱著過世小兒子留在家中的杯子落淚，兔寶看完後，就一直關心鍾欣凌：「媽媽怎麼哭了？」，讓鍾欣凌感動地說：「雖然女兒平常瘋瘋的，但其實還有點人性。」

製作人陳慧玲坦承，其實在劇開播之前，一直很不確定觀眾是否能接受，她表示，因為劇本實在很瘋，無論是以時間的交錯、倒敘手法，又或是用一位過世的人做旁白，這都是別人沒有做過的，而如今《我的婆婆》獲得觀眾喜愛，更是留下許多經典台詞，如鍾欣凌說「我不會說他們不孝，我會說他們在撒嬌」又或是上回黃姵嘉淚崩哭訴「他喜歡的東西都忘記帶走了，他也忘記把我帶走了。」讓陳慧玲說，真的很感謝大家的支持。

接下來的劇情將更衝擊觀眾想像，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉即將齊聚「珍賀齋」準備將餅舖重新開張，而鍾欣凌的三個兒子Darren、王少偉、楊銘威決定聯手，奪取媽媽身上的錢。

(中時新聞網)