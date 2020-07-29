台北市積極推動雙語教學，去年更首創「雙語正式教師培育機制」，在短期內培育雙語教師，並鎖定全國上萬名代理教師、放寬資格，只要有意願成為正式老師且可用英語教學者，都可報名應試，並切結在未來1年能取得國中、小合格教師證書及英語流利能力證明文件，就能在110學年度成為正式教師。

台北市教育局積極推動雙語教育，但師資難尋，今年開缺招募91名雙語教師，但報名人數少，最後僅錄取23人，教育局也將在8月6日進行國中小雙語教師徵選，通過資格審查者可在8月15日進入第2階段教學演示甄選。

教育局中等教育科長諶亦聰說，為吸引更多厲害教師加入，今年放寬資格，只要可用英文教學都可報名，並在應聘前取得合格教師證，通過英語流利證明即可。諶補充說，去年已有8人成為正式雙語教師，國小的部分缺額最多的是體育、美術；國中則各科都有缺額。

雙語實驗學校東新國小校長鄭盛元表示，雙語師資確實在台北市較少，先師資養成再取得教師資格是一個很突破的想法，也能招募到更多師資。

北市教育局指出，通過2階段的考試，合格者就可進入培育階段，並依學科專長轉介到北市國中小擔任代理教師1年，期間須參與增能工作坊上下學期各3至6學分課程，並依教授建議專長需求，自行參與自主增能至少48小時，及每學期教學觀議課3堂，完成學習歷程檔案建置，成績平均達80分以上者，將可參加國中或國小教師公開介聘作業，成為110學年度正式教師。

(中時 )