拉麵職人張子峻（左）與濟源堂堂主徐茂源（右）義煮拉麵回饋地方。（台中市社區文化協進會提供／王文吉台中傳真）

學童包圍拉麵餐車，排隊等候領取豚骨拉麵，臉上難掩雀躍心情。（台中市社區文化協進會提供／王文吉台中傳真）

學童排隊等候領取豚骨拉麵，臉上難掩雀躍心情。（台中市社區文化協進會提供／王文吉台中傳真）

小朋友大快朵頤地享用豚骨拉麵，滿足快樂的心情，全部寫在臉上。（台中市社區文化協進會提供／王文吉台中傳真）

拉麵職人29歲張子峻29日開餐車到台中市社區文化協進會，煮拉麵給60位弱勢的中、小學學童食用，以一生只為煮一碗好麵的精神，為弱勢家庭孩子帶來滿足的笑容。協進會督導洪采玫感謝張老闆的溫暖付出，不忘提醒小朋友向張老闆的一魂精神看齊，改變自己的命運。

小朋友連日殷切的期盼中，全台獨一無二的一魂拉麵攤車29日緩緩開到台中市社區文化協進會。張子峻以熟練俐落的技巧，展開攤車架，行動麵攤立即呈現了生命力，不一會兒，一碗碗熱騰騰的豚骨拉麵便陸續端到小朋友的面前。

小朋友道謝後大快朵頤地享用，滿足快樂的心情，全部寫在臉上。張子峻表示，過去他曾隨著宇揚同濟會到協進會做公益，對弱勢家庭的學童印象深刻，他當時就暗自許願，只要自己能力許可，一定要再帶歡樂給小朋友。

原本從事保險業務的張子峻，存了一點積蓄，去年學成轉行開行動攤車賣拉麵，每周固定在台中市定點賣做生意，也建立不錯口碑。他趁著暑假將餐車開到協進會，現煮60碗熱騰騰的拉麵請弱勢的中、小學學童食用。

台中市社區文化協進會接受政府及吳念真「秘密基地」協助，長期提供弱勢學童課後輔導及暑期輔導。謝姓學童表示，平時根本不可能吃到拉麵，這次能吃到這麼好吃的拉麵，實在是太幸運了，他吃得連湯一滴都不剩。

張子峻勉勵小朋友們說，他在念國中時不夠認真，希望小朋友們珍惜學生時代，好好讀書；而一魂就是全心全意投入的意思，未來更希望小朋友們無論讀書或就業都要全心全意全力以赴，才能給自己的人生寫下最佳的註腳。

洪采玫說，感謝張老闆發心每個學期都要來煮一次拉麵為小朋友們加油打氣，她更勉勵小朋友們都要體會一魂的意思，做任何事都要心無旁騖，專心一致，而命運是掌握在自己手上，只有努力讀書或做事，才能成就自己的人生。

(中時 )