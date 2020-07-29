中興大學機械系學生開發「外骨骼機器人」，指導老師為機械系助理教授李聯旺（左2）、主要設計者是機械所碩二劉書維（右2）、發想者是機械系大四生尋敬華（中）。（陳淑芬攝）

「科學家的秘密基地」科普展舉辦展前記者。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學機械系學生開發「外骨骼機器人」，穿戴後可讓你變成大力士！搬起40公斤重物，腰部負擔就像20公斤一樣輕鬆，指導老師機械系助理教授李聯旺在29日表示，此款機器人可增強穿戴者的腰部力量，勞動能更省力、搬運更持久，未來增強性能，人類可望能「跑得比豹快，跳得比袋鼠高」！

「外骨骼機器人」於29日在「科學家的秘密基地」科普展的展前記者會露臉，科普展由科技部指導、國家實驗研究院與中興大學主辦，自8月14日至18日在中興大學體育館登場，免費入場，號稱今年暑假規模最大的科普展。

由興大機械系學生團隊所研發的「外骨骼機器人」，也稱「可穿戴機器人」，由助理教授李聯旺指導4名學生所開發。創意發想者是大四生尋敬華，他表示，課餘到大賣場打工，他負責搬運蔬果搞得腰酸背痛，才發想研發輔助的省力設備裝置。

主要設計學生機械所碩二劉書維表示，該裝置由人類扮演控制的核心，而不是機器代替人來執行工作，透過人機互動操作，讓「機器使人更美好」。機器人有靈活性差、不够聰明及價格昂貴的缺點，如果人與機器結合，善用人的「聰明才智」和機器人的「動力」將會更有效率。

李聯旺指出，組裝搬運工作人員需搬運約5至6公斤重的零件模組，每天重複約3000至4000次，容易引起腰部職業傷害。「外骨骼機器人」透過氣壓肌肉驅動可增強腰部力量，採用人體工學設計，可增強穿戴者的搬運持久力、減輕腰部疲勞及預防職業傷害。此外，「外骨骼機器人」未來發展空間很大，再強化性能，可望輔助人類「跑得比豹快，跳得比袋鼠高」，甚至可抬起比自己重10幾倍的東西，且連續走上一整天也不會覺得累。

(中時 )