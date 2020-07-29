中科管理局局長許茂新(中)主持109年中部科學園區招商說明會。(中科管理局提供／陳世宗台中傳真)

中科管理局長許茂新歡迎廠商投資進駐園區。(中科管理局提供／陳世宗台中傳真)

中科管理局長許茂新(右二)與潛在投資廠商互動熱烈。(中科管理局提供／陳世宗台中傳真)

中科管理局為積極迎接廠商返台投資熱潮，特別於29日上午10時於中興園區舉辦招商說明會。說明會由中科管理局許茂新局長主持，南投縣政府、彰化縣政府、台中市政府有關主管及多家國內外潛在投資廠商高階主管等約100人與會；說明會特別針對園區入區申請作業及相關優惠措施詳加說明，希望能協助廠商加速申請進駐園區投資設廠作業時程。

許茂新局長說，中部科學園區設置至今滿17周年，所轄台中園區、虎尾園區、后里園區、二林園區及中興園區總開發面積達1486公頃，共核准211家廠商投資進駐；其中含外商42家，投資額已逾新台幣2兆元，108年營業額達7972億元，再創歷史新高，園區從業員工數也超過5萬1000多人，有效帶動中台灣經濟蓬勃發展。

許茂新指出，2020年全球經貿表現受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，惟中科園區廠商半導體高階製程接單仍亮眼，結合5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，今年園區廠商營業額可望再創新高。

台中園區及二林園區持續有多家廠商即將動工建廠或進行擴廠，中興園區也於今年引進喬國能源公司，研發創新建材輕量型太陽能屋頂板，另有多家廠商正洽談規劃進駐事宜。

許茂新強調，因台灣中部地區為世界級精密機械產業重鎮，加上中興園區比鄰中彰投地區及多所大學，未來中科將持續建置優質投資環境，鼓勵園區廠商研發，並協助廠商結合精密機械產業研發創新技術，提升產業競爭力，歡迎高科技廠商踴躍投資設廠。

(中時 )