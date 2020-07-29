高雄巿議會30日召開臨時會，準備31日投票補選議長，擁有4席的無黨團結聯盟29日開會討論支持對象，除吳益政未到，由他自由選擇外，其餘3席均一致決定投給國民黨提名的曾麗燕，以告慰前議長許崑源的在天之靈。

無黨團結聯盟為討論議長補選支持對象，29日在總召朱信強邀集下，於議會黨團辦公室開會，除了成員之一的吳益政因為競選市長，行程上不克出席外，其餘李順進、陳善慧2人都到，在充分溝通後，決議一致支持曾麗燕。

朱信強指出，支持曾麗燕的理由是因為前議長許崑源生前非常照顧無黨團結聯盟成員，為了不讓他在人世間有心願未了的遺憾，所以決定支持國民黨提名人選，另外也因為追諡許崑源的提案，與民進黨團「出爾反爾」有關。

至於成員之一的親民黨吳益政現以民眾黨投入巿長補選，無黨團結聯盟認為，對方曾經是曾麗燕先生林宏宗當立委時的助理，屆時補選會支持誰，就由對方自己選擇。

(中時 )