根據一份最新民調，國民黨候選人李眉蓁在論文風暴後，民調僅下滑1個百分點，資深媒體人陳敏鳳分析後驚爆，李眉蓁的民調很有可能再往下走。

據TVBS在7月22日至7月24日所作民調，民進黨候選人陳其邁以55%的支持度，贏國民黨李眉蓁的21%、民眾黨吳益政的5%，19%民眾則未表態。該民調也調查陳其邁、李眉蓁和吳益政3人的喜好度，顯示民眾喜歡陳其邁的比例維持44%，不喜歡比例維持29%，李眉蓁的喜好度則由前次調查的22%略增為23%，不喜歡的比例卻增加逾1成達36%，吳益政喜好度由12%略增為14%，不喜歡的比例為20%。

陳敏鳳在政論節目《台灣最前線》指出，她覺得這個民調非常出人意外，李眉蓁這個民調得票率是25%，如果是依這樣來投票，她只有25%的得票率，就是連國民黨在高雄的政黨得票率30%，都達不到。但李眉蓁現在是最好的情況，還是最壞的情況、或是普通的情況？她認為走，李眉蓁的民調很有可能往下走。

陳敏鳳表示，因為論文門爆發後，李眉蓁處理得亂七八糟，然後發現她的民調並沒跌很多。李眉蓁對論文門至少有道歉，她說要放棄這個學位，雖然被大家譏笑了半天，但總算有一個表態。 可是問題是25日的那一場造勢大會，讓大家驚為天人，不只李的婆婆講的那一句話，她覺得很傷，還有李眉蓁在台上說「我紅了」、「版面都是我的」，婆媳倆對公共事務的認知程度，顯然是有差距的，李眉蓁甚至會讓人覺得不曉得認錯，還覺得沾沾自喜。

陳敏鳳分析說，上周論文門爆發時，她本來認為李眉蓁若能好好地把政見的方向，引回高雄市政，民調不至於會很難看，還可以繼續好好奮鬥。不過那場造勢大會，卻搞得更糟，若李再繼續講讓人討厭的話，不如退選，還能讓民調停留在這兒。還有論文風暴後，年輕人不斷kuso她，在這部分的選票就不會贏。

陳敏鳳表示，再做一次民調看看，她判斷，李眉蓁說「我紅了」、「我很了不起」等話會比論文門更傷，中間選民一定跑得更多。論文門後，大家本以為對她很重傷，她卻僅下滑1個百分點，可是再這樣下去，若民調一個點一個點下滑，離選舉還有10幾天，到時會下滑到多少？

(中時新聞網)