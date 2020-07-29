樹林北大社區萬坪公園改建計畫本預計年底動工，設計圖都已完成，但有居民認為沙坑維管不易，近日突向樹林區公所提出變更設計要求，移除沙坑，另一派居民不滿，認為公園設施本就應有各種特色，200多人主動連署，要求退回提案；樹林區公所表示，將於8月7日召開說明會，彙整雙方意見後再決定最後方案。

萬坪公園面積高達3025坪，是北大社區周邊最大綠地，原本公園內僅有罐頭遊具、樹叢，新北市計畫改建，增設滑鎖、攀爬架、體健設施、沙坑、沙桌、溜滑梯等遊具，設計圖都已完成，卻有里民突然提案，要求變更設計。

南園部分里民認為，沙坑維管不易，容易吸引貓、狗進來大小便，且塵土飛楊，還會造成環境髒亂，希望公所變更設計，移除沙坑；另一派居民聽聞此事，找上「還我特色公園行動聯盟」幫忙協調，希望保留原始設計，且自主發動連署，短短幾天便超過200件。

特公盟常務理事李玉華指出，現階段新北市許多特色公園都有沙坑，維管並非問題，區公所都會協助清理，另還有心理醫師提到，沙子是非結構性遊戲素材，可助孩子發展感覺統合能力，希望市府能保留原始設計。

南園里長李培鈺簡短表示，里民有正反意見，可藉由開會互相討論，再做決定。

樹林區公所指出，目前2方想法有所衝突，為了保障所有居民權益，將於8月7日召開說明會，讓不同意見的民眾互相表述立場，樹林區公所會研商、彙整意見再做最後決定。

(中時 )