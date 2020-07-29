在美國的明尼蘇達州，有1名愛女心切的爸爸，為了幫助女兒達成「亂倫夢想」，竟協同她將男友爆頭，再注射毒藥殺害後掩埋，事後在案發現場2人立即脫光激情纏綿，也終於完成女兒長久以來的亂倫夢想。

據了解，這名年僅31歲的女子長久以來有個與爸爸嘿咻的「亂倫夢想」，她的55歲的爸爸愛女心切，因此與女兒共同擬定殺她男友計畫，她的爸爸先是趁女兒男友不注意時，持酒瓶將他爆頭暈倒，女兒再替男友注射毒藥致死，因深怕藥物效果太差，2人拿繩索合力將他勒死，所幸最後好心將他埋在洞穴裡。

事後父女2人見案發現場四下無人，爸爸為成真愛女的夢想，2人馬上就地脫光身上衣物，立即野外激情纏綿多回合。殺掉她男友後，兩人還非常不要臉的，持續申請領用男友的補助金，所幸後來遭到警方追查逮捕歸案。55歲的爸爸表示，既然已經完成女兒的願望，自己被罰坐牢也沒有關係，只希望這一切能趕緊結束。

(中時新聞網)