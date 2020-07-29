中華網龍自製MMORPG武俠手機遊戲《黃易群俠傳M》即將於7月30日至8月3日在「台北國際ACG博覽會」展出登場，與國民零食「乖乖」合作祭出特別活動，參與現場挑戰任務就送限量「乖乖時空補給包」，還有遊戲虛寶等豐富獎勵與玩家同樂！官方也釋出上週末搶先開放的「城戰系統」玩法介紹，號召各路菁英一起熱血打城，締造幫會榮耀！

城戰系統火熱上線 爭奪幫會最高榮譽！

經典玩法「城戰系統」已於上週末上線開打，目前搶先開放揚州城、南陽城、長安城三座城池，城戰以幫會為單位，攻方可於每週六18:00－18:30向佔有城池的NPC或幫會宣戰，並與戰友們完成競速通關副本，取得攻城資格後即可展開正式攻城戰。攻城戰採取積分制，各幫會可鎖定城門、守護塔與王座為首要目標，佔有時間越長，分數越高。如攻方已佔領王座，但攻城時間尚未結束前，仍應延長佔領守護塔與王座時間，才能不斷累積積分，保持戰事領先地位！

城戰系統介面。(圖/中華網龍提供)

城戰全面開打，化身鎮關大將軍！(圖/中華網龍提供)

黃易群俠們現身時空實驗室！特遣執行救援任務

本次ACG博覽會中，《黃易群俠傳M》展區將打造還原經典遊戲場景「時空實驗室」，讓玩家彷彿置身於黃易世界執行「時空特遣救援任務」。為了提供玩家最順暢的MMORPG操作體驗，也特別邀請華碩ROG Phone II專業電競手機參與，帶來高規格的遊戲呈現，挑戰時空副本且感受黃易小說中，結合古代歷史與未來科技的劇情，闖蕩科幻武俠的特殊魅力。

《黃易群俠傳M》打造還原經典遊戲場景「時空實驗室」展區。(圖/中華網龍提供)

黃易群俠傳Mｘ乖乖－ACG博覽會特別合作！背上時空補給包趴趴走

《黃易群俠傳 M》聯手台灣最具代表性的國民零食「乖乖」，合作2020台北國際ACG博覽會活動，大俠穿越時空怎能沒有它！熟悉的時光機飛船大背包，搭配國民零食「乖乖」補給合作大包裝，兩大經典跨界組合，將在ACG陪你重返最初的感動！只要現場參加活動，挑戰體驗時空副本－執行救援任務；成為「時空特遣員」，即可獲得限量「《黃易群俠傳 M》ｘ乖乖 時空補給包」與「成長補給」虛寶卡。還有更多聯名合作內容及豐富好禮，請見官方活動公告，千萬不要錯過了！

特別合作－乖乖時空補給包，數量有限送完為止！(圖/中華網龍提供)

早起的大俠有禮拿！豐富好康免費送

為回饋玩家對於《黃易群俠傳M》喜愛與支持，ACG博覽會活動期間現場也將免費贈送限量「特別早鳥禮」，每日前100位抵達《黃易群俠傳M》展區的大俠（帳號角色需達到10級），向工作人員出示登記UID與角色資料後，即可獲得「特別早鳥禮」，內含祝福高武卷軸*10、祝福高防卷軸*10、祝福武器卷軸*10、祝福防具卷軸*10，讓大俠練等衝裝快人一步！現場還有許多豐富活動及好康等著你，千萬不要錯過！

每日特別早鳥禮免費拿 為大俠練功之路送上補給！(圖/中華網龍提供)

《黃易群俠傳M》X「2020台北國際ACG博覽會」活動資訊

展出時間：2020/7/30（四）至2020/8/3（一）10:00－18:00

展出地點：台北世貿一館．B1010攤位（臺北市信義區信義路五段5號）

《黃易群俠傳M》展區位置圖。(圖/中華網龍提供)

防疫期間為保護全體參觀者健康安全，本次2020台北國際ACG博覽會將採取實名制入場，提醒前來現場的玩家朋友們，需在各入口填寫入場聲明實聯單、攜帶證件（身分證、健保卡、駕照、學生證），並請全程配戴口罩、配合量額溫與酒精消毒。

(科技)