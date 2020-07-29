瑞成書店耗資數千萬改裝，書店的主題以「天地人」的概念來做串接設計，強調人與天地萬物和諧共生。（馮惠宜攝）

瑞成書局特別規劃解憂室，聘專家進駐，提供心靈、命理諮詢以及陪談服務。（馮惠宜攝）

在書局一家一家收攤中，已有109年歷史的台中市瑞成書局耗時兩年、斥資3千萬元全新改造，從聚焦在宗教、五術、人文藏書的專業書局再進階為「內在生活的提案者」，29日以新風貌盛大揭幕，現任董事長許欽鐘豪氣表示「實體書絕不會被消滅」更期許第四代接班後，瑞成書局還要持續延續一百年。

瑞成書局成立於西元1912年可以說是全台最老的書店，其創辦人許克綏原本在第一市場賣種子兼賣書，後來因緣巧合結識佛學大師林炳南，為延續漢學、弘揚佛法，開始將定位為宗教、五術、人文的專業書店，多年來這裏一直是潛心修佛、命理老師進修的藏書庫；如今跟隨時代演譯，更加入新時代、身心靈的圖書，也為忙碌、高壓的現代人提供紓壓的精神食糧。

現任董事長許欽鐘是第三代傳承掌門人，他坦承面對網路、電子化潮流，實體書銷售量銳減，但家族透過多角化經營，投資商場、機械業，也堅持書香傳家，在第四代加入經營團隊後，調整品牌定位為「內在生活的提案者」，讓瑞成書局轉型為平台式經營，不只賣書，更提供「解憂室」空間聘專家進駐，提供心靈、命理諮詢以及陪談服務，四樓更設有大教室可進行教學或舉辦講座。

許欽鐘表示，實體書絕不會被消滅，從網路和手機看電子書感覺不對，也無法有深度呈現，要做學問一定要有書；因而瑞成書局致力於身心靈和永續生活，透過此次改裝，讓身處在鬧市中的市民有一個安靜自在的心靈休憩地。

(中時 )