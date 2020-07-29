新冠疫情引爆出遊熱潮，TOYOTA的經典皮卡-HILUX自2019年7月在台灣上市以來，即獲得熱愛皮卡車主的喜愛，2020年上半年更熱銷超過1200台，級距市占率58％，穩居台灣中型皮卡銷售冠軍寶座，今日再推全新改款搶市。

和泰車總經理蘇純興表示，和泰汽車於6月底開始接受客戶預訂，截至7月底已累積超過300台的訂單，認為在疫情推波助瀾下，整體皮卡市場年增將達3成，今年上看4300台，年增率達30％，HILUX每個月可賣200台，年販目標設定為2500台。

改款上市的全新HILUX，是歷經全球各種地形與氣候的實測，並整合消費者的回饋後精粹而成的成果。期望進一步提升HILUX的冒險精神並創造媲美高級車的洗鍊質感，以滿足愛好越野的熱血車主所有需求。

全新HILUX在外觀與內裝皆有令人驚艷的變革。車頭採用整合式進氣壩與水箱護罩設計，搭配大面積的暗銀色下護板，凸顯粗獷本質。全新的前霧燈造型以及LED Bi-Beam頭燈組，讓全新HILUX的車頭不僅霸氣，且更加銳利有神。

外鈑色部分，本次新增三個特殊色-鈦金銅、綻曜藍與晶燦紅，搭配全新外觀造型，更顯剽悍本質。不僅外觀霸氣吸睛，全新HILUX的車內採用消光類金屬髮絲紋與燻黑鍍鉻飾板材質，與冷光氣氛燈相互輝映，使整體內裝質感與科技感同步升級。座椅的部分搭載雙色座椅以及前座通風座椅，讓乘坐體驗更加高級舒適。

因應運動皮卡車主喜好展現個性風格的需求，TOYOTA同步推出HILUX專屬用品，包含原廠TRD Sportivo系列商品、專屬氣壓式引擎蓋撐桿及尾門緩降省力裝置。

(中時 )