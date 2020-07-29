菲律賓能源部長周三表示，杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）已經同意成立研究委員會，來討論國家核能政策，他頗感欣慰的表示「菲律賓已朝向利用核電，邁出了重要一大步」。

路透社報導，菲律賓在過十多年來，一直是世界上經濟增長最快的國家之一，隨著經濟發展，電力需求也跟著飆升，尋求新的電力也成了重要課題。對此菲律賓能源部長阿方索·庫西（Alfonso Cusi），一直熱情地主張使用核能，這是需要勇氣的，因為公眾擔心在這個自然災害頻發的國家，核能是否保持安全。

也正因為核電在菲律賓仍有疑慮，所以杜特蒂在此之前，並未表示完全支持庫西的核電提議。

然而，在7月24日發布的行政命令中，杜特蒂同意在成立了一個委員會，進行核電應用的優劣評估，表明至少他從原本的否定，改成開放態度。

菲律賓有一座從未使用過的核電廠，是1976動工的巴丹核電廠(Bataan nuclear power plant)，預計功率621百萬瓦，建造費用為23億美元(當年幣值)，於1984年完成，是東南亞唯一的核電設施，但從未使用過。

受到1979年的三哩島核電事故影響，當時電廠就停工許久，之後馬可仕政權受到民眾唾棄，政局動蕩而決定核電廠封存。長期以來，小部分的菲律賓有智之士都希望核電廠應該啟用，但是人微言輕，其中庫西就是長期主張核電的人物。

庫西對於杜特蒂的決表示歡迎，認為這是「朝著實現菲律賓核能計劃的重要一步」，他進一步解釋：「它(核能)將幫助使我們免受電價波動的影響。」

該委員會將在考慮經濟、安全和環境影響的情況下，評估在菲律賓的電力結構中，增加核能的可行性。

如果得到通過，可能建造新核電廠，或者先從修復巴丹核電廠開始。只是電廠已年代久遠，許多決策公文要上溯自與馬可仕時代，政令恢復的難度可能比電廠本身還難。

儘管菲律賓先前沒有核能政策，但是菲律賓的能源部門，一直在與俄羅斯國家原子公司Rosatom進行談判，主要是商討小型核電廠在偏遠小島部署的可行性研究。

(中時新聞網)