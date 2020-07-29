為迎接台商返台投資的熱潮，中科管理局今（29）日於中興園區舉辦招商說明會，包括南投縣、彰化縣、台中市等相關官員及潛在投資廠商等百人與會。中科管理局長許茂新局長特別針對園區入區申請作業及相關優惠措施詳加說明，希望能協助廠商加速申請進駐園區投資設廠作業時程。

許茂新表示，中科台中園區及二林園區持續有多家廠商即將動工建廠或進行擴廠，中興園區也於今年引進喬國能源，研發創新建材輕量型太陽能屋頂板，另有多家廠商正洽談規劃進駐事宜。

中科園區設置至今滿17周年，所轄台中園區、虎尾園區、后里園區、二林園區及中興園區，總開發面積達1,486公頃，共核准211家廠商投資進駐，其中含外商42家，總投資額已逾2兆元；108年營業額達7,972億元，再創歷史新高，園區從業員工數超過5.1萬多人，有效帶動中台灣經濟蓬勃發展。

許茂新表示，雖然2020年全球經貿表現受新冠肺炎疫情影響，惟中科園區廠商半導體高階製程接單仍亮眼，結合5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，今年園區廠商營業額可望再創新高。

許茂新強調，由於台灣中部地區為世界級精密機械產業重鎮，加上中興園區比鄰中彰投地區及多所大學，未來中科將持續建置優質投資環境，鼓勵園區廠商研發，並協助廠商結合精密機械產業研發創新技術，提升產業競爭力，許茂新鼓勵高科技廠商踴躍投資設廠。

(工商 )