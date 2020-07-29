漢神百貨致力於在生活中創造藝術，今年7月更與福溢畫廊合作，於漢神百貨2F區域共策《風生水起》雕塑特展。漢神表示，這次共展出「水」和「乘風飛翔」2件經典作品，透過生冷堅硬的鋼材、銅、鐵等材料捕捉流動不息的水和風，自即日起展出至8/9。

藝術家-孫柏峰生於高雄，畢業於美國舊金山藝術學院。他的作品經常以「實存」和「虛無」作為二元對立的「競存」，蘊涵著心靈與客觀世界的對話與反思。同時，他也巧妙融合了東、西方理念相異的創作觀，展現文明交融激盪後的成果。

這次展出的書法系列作品，是以書法所賦于的人文精神與潛在力量的自然性表達為主要思維，線條以書法的起承轉折，展現一種抽象的流暢韻律感；主體結合不鏽鋼的輕、冷與青銅的沈、靜，兩種兼具現代與傳統性材質，呈現書法的節奏、韻律及所沈積的無數文化意識與生命意涵。漢神百貨希望透過這樣的合作機會，帶領觀眾探索藝術家創作的魅力，感受生活與藝術結合的美好。

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