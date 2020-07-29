新北議員張錦豪服務處主任李國昌，怒嗆不要回饋金，也要堅決反對核廢。（許家寧攝）

台電舉辦核二廠停役環評公聽會，地方不分藍綠齊聲反對核廢最終選址在新北。（許家寧攝）

運轉39年的核二廠1號機，預計明年底停止運轉，台電29日在萬里區公所舉辦環評公聽會，針對400束燃料棒將興建室內乾貯設施，允諾「地方回饋金不會少！」引來居民怒吼，痛批與核安共存多年，現在「屎又要放在這！」悍拒回饋金，也要堅決反對到底。

蔡政府貫徹2025非核家園目標，計畫在2023年完成核二廠一、二號機，全面停止運轉，台電與開發單位金進行第二階段環境環評公聽會，現場湧進上百名北海岸鄉親關心，台電、警方也嚴陣以待，並對特定人士採取「一對一」關懷模式，嚴防擦槍走火。

核二廠明年底一號機將除役，環評公聽會吸引上百名鄉親到場，現場炮聲隆隆。（許家寧攝）

台電與警方包夾在反核廢人士身旁，嚴防擦槍走火。（許家寧攝）

中央更派出國營事業委員會執行長劉明忠親自坐鎮，台電先釋出善意，保證停役期間的地方回饋金不會低於營運，但藍綠民代不領情，現場炮聲隆隆，市議員白珮茹率先發難，批台電在尋覓最終貯存場選址未展現積極態度，萬里鄉親讓你發電40年了，核廢料難道還要留在這﹖

新北市議員白珮茹率先發難，批台電尋找最終核廢選址看不到積極態度。（許家寧攝）

「電發完了，屎還要放在這！」市議員張錦豪金山服務處主任李國昌更大罵，金山3萬人位於核一、二廠間，但台電除役計畫從未過問在地意見，代表金山人堅決反對到底，有該區居民更怒轟台電提出設70個據點的「等車」疏散計畫，萬一核災時根本只能等死！

萬里區長粘雪琴指出，新建的室內乾貯設施最怕地震和急降雨，憂心貯存庫安全係數是否足夠﹖新北環保局也強硬表態，「絕不答應」新北成為核廢的最終處置場，讓台電再度「掛保證」，重申新北不會是高放射性廢棄物候選場址。

不過北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖卻當場吐槽，指台灣核廢料相關法令不完備，現在只有低放射選址條例，並無高放射選址條例，台電要如何保證﹖更質疑成立萬里監督委員會「層級太低」；台電則回應，會堅持硬體設施安全，密切討論相關配套措施。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖當場吐槽，質疑台電如何保證核廢最終選址不會在新北。（許家寧攝）

(中時 )