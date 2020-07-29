NBA復賽在即，《ESPN》找了6位專家針對22支球隊超過300位球員進行實力評選，最終挑選了前50位球星排名，湖人一哥詹姆斯力壓群雄高居榜首，公鹿「字母哥」阿提托康波緊追在後，快艇里歐納德、火箭哈登與湖人「一眉哥」安東尼戴維斯分居3-5。

詹姆斯雖然已經高齡35歲，但他依舊是全聯盟綜合實力最強的球星，甚至有人拿他與「籃球之神」喬丹相提並論。

25歲的阿提托康波正值壯年之際，本季也打出了個人生涯最佳，同時也是繼歐尼爾之後能夠主宰禁區的球員，可惜還沒有爭奪總冠軍的經驗。

里歐納德去年率領暴龍擊敗勇士奪得隊史第一座總冠軍，本季改披快艇戰袍，如果還是能幫助球隊封王，並且拿到總冠軍賽MVP的話，他將是NBA史上第一位效力於3支球隊都獲得MVP的紀錄。

哈登是過去3個球季唯一年度票選都進入前三的球員，可惜每個賽季都承擔了龐大壓力，這次廷賽讓他得到充足休息時間，復賽後表現可望更加厲害。

安東尼戴維斯與詹姆斯堪稱是本季最佳雙人組合，兩人在球場上的時間淨勝對手10.3分，不過一眉哥飽受右肩、膝蓋、腳踝和尾椎的傷勢所擾，健康因素將成為他能否圓冠軍夢的最大阻礙。

排名6-10的球星分別是七六人中鋒恩比德、獨行俠後衛東契奇、快艇前鋒保羅喬治、金塊中鋒約基奇、熱火後衛吉米巴特勒。

(中時 )