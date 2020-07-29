陞達科（4945）29日通過上櫃審議，上櫃股票可望再添一檔生力軍；陞達科大股東日電貿（3090）持股比率達51％，日電貿為國內第一大被動元件通路商，營運風格精實，以陞達科29日興櫃收盤價60元計算，日電貿持股市值直逼8億元。

陞達科為伺服器風扇廠商，資本額僅2.6億元，去年合併營收為3.57億元，稅後純益4,412萬元，每股純益1.7元；今年第一季合併營收為9,420萬元，稅後純益為1,804萬元，每股純益為0.69元。

日電貿為國內第一大被動元件通路商，公司營運風格低調、精實，專注於本業，鮮少有轉投資公司上市，目前持有的相關個股中，除了伺服器風扇廠陞達科達51％之外，還握有太陽誘電代理商蜜望實（8043）約5.94％股權，持股張數達4,749張，持股市值也達1.24億元。

陞達科29日在興櫃收盤價為每股60元，以日電貿持股51％推算，總計持有的股票市值直逼8億元，由於陞達科主要競爭對手為美商公司，加上資料中心的建置蔚為趨勢，勢必帶動伺服器的需求，陞達科在趨勢產業之上，未來有機會擴大對母公司的獲利挹注。

(工商 )