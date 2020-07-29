根據貿易信用保險公司裕利安宜最新研究調查，全球破產指數在未來兩年將上升來到歷史新高。因亞太區企業破產家數上升，裕利安宜也將2020年亞太區GDP預測由4月時的負0.6％再調低至負1.3％。

大部分企業破產將出現於2020年下半年至2021年上半年期間，裕利安宜表示，有三分之二的國家如美國、巴西、大陸、西班牙及義大利，在2020年企業破產將較2021年多；另有三分之一的國家如印度、英國、法國及德國等企業破產將較多發生在2021年。

裕利安宜行業及破產研究主管Maxime Lemerle指出，目前各國政府為防止企業流動性緊縮而採取的干預措施包括遞延稅款、國家貸款和擔保、工資補貼和債務暫免等，都限制了企業在疫情衝擊下立即轉化成為正式破產的情況。但是，如果這些措施過早取消，預計破產率將進一步提高5至10個百分點。相反地，如果措施長期持續將有可能觸發更多「殭屍企業」，未來會增加中長期的破產風險。因亞太區企業破產家數上升，裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋表示，2020年GDP預測由4月時的負0.6％再調低至負1.3％。在目前的封城措施及情況下，運輸、汽車、零售及紡織業為最容易受到影響的行業。好消息是大陸的經濟復甦步伐已為澳洲、新西蘭、南韓及台灣等經濟體帶來效益。依貿易數據顯示，這些地區出口至大陸的金額已高於至美國及歐盟等地。

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