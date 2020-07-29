【即時新聞】三立《羅雀高飛》首映會。演員林艾璇（大元）、邱凱偉Darren、李維維、田家達出席。(粘耿豪攝)

林艾璇（大元）、邱凱偉（Darren）、李維維、田家達主演新三立台灣好戲《羅雀高飛》31日首播，29日舉行首映記者會，劇中飾演邱凱偉阿嬤的沛小嵐，睽違2年多復出拍戲，不過高齡64歲的她在拍戲過程中，一度因為太熱太累，前後嘔吐3次無意識暈倒，劇組緊急將她送急診，昏迷2天才醒來，住了8天才出院。而後回劇組又累到暈倒，劇組放她2週休假。

沛小嵐說到，劇組在嘉義取景，由於場景多是搭建，沒有冷氣加上天氣炎熱，且劇中角色為「林家」大長輩，每回有林家的戲都有她，小小片場擠滿演員、工作人員，有時拍到缺氧、還要閉眼深呼吸，加上片場蚊子、蒼蠅多，有時鏡頭被蒼蠅干擾，劇組放黏蒼蠅板「沒多久就客滿」。沛小嵐透露，自己拍戲總場次60幾場，多集中在前半段拍攝，密集拍戲下沒休息，才搞到送急診，忍不住心疼自己「過勞」。

沛小嵐老公馬如龍去年6月過世，這1年來她仍然思念逝世丈夫，透露心情憂鬱得服藥過日，這回睽違3年出來拍戲，是兒子鼓勵她接戲，可以「玩票性質」但不要在家憂鬱，沒想到「玩票」不成反住院。回想當時拍戲中被送醫，頂著一頭白髮，醫生不解她為何不睡覺，沛小嵐直說「就不想被認出來是演員，不想解釋那麼多」，加上當時披頭散髮，自己宛如「白髮魔女」般狼狽。

大元、李維維首度挑戰台語劇，雖表現不錯，但壓力之大讓大元喊「不敢再接台語劇」，李維維說當時看到劇本後痛哭，不是因劇情感動，而是台詞太多，憂心背不起來而哭。過去李維維和Darren合作多次，總會在片場玩耍，但拍《羅雀》壓力大到讓她不敢跟Darren嬉鬧，就怕分心。

田家達透露，有一場戲和傅小芸誤吃春藥後、被扒開衣服的激情戲，開拍前還不敢吃東西，不過沒吃過春藥的他要揣摩藥效發作，討教戲裡老爸倪齊民「帶點醉感」，不過拍攝當下2坪空間擠了10幾個人，連沒戲的大元也來「觀摩」，不僅又餓又熱的田家達，拍完後「臉色慘白」，坦言雖不是尺度最大的一場戲，但確實是第一次拍到缺氧。

此外田家達有場戲朝著大元直衝，由於衝擊力道太大，還不小心壓到大元的腳，起初沒人發現，後來看見大元在地板狂叫後才發現她受傷。大元有場在火車上奔跑劇情，要跌倒在雞隻中，但她起初擔心壓到雞隻，跌倒時會稍微避開，但導演為要求畫面，大元最後精準地跌在雞群中間。

《羅雀高飛》該劇描述女主角羅雀因母病逝，而嚐盡人生滋味，於是她將椎心之痛轉化為對人的悲憫，立志成為女醫時，但卻戀上中藥房少爺，兩人一齊攜手濟世助人的勵志愛情故事。首映會包括林艾璇（大元）、邱凱偉Darren、李維維、田家達、李若玹、傅小芸、曾子益、沛小嵐、倪齊民、張銘杰、林健寰、江泳錡、廖玉婷、喬子齊、許定南、郭庭豪、李祐誠、呂璦唯等演員出席。

《羅雀高飛》全劇在嘉義、台南拍攝，為符合當時年代，製作單位已花費500萬搭出劇主主要場景中藥鋪勝昌堂、林家豪宅陳設、羅家搭景、並重整白河舊街道，首集一場火車上男女主角首次碰面的衝突戲，為求逼真更重新油漆整節火車車廂。

《羅雀高飛》29日首映會，左起為李維維、Darren、大元、田家達。（粘耿豪攝）

(中時 )