雲林縣北港牛墟暴人潮，水利署規畫交通動線避免打結。（張朝欣攝）

\雲林縣北港鎮牛墟因3倍券國旅熱潮的帶動，最近人潮大增，每逢3、6、9牛墟日交通出現打結情況，水利署因此展開車輛動線與停車規畫，配合周邊的「北港溪魅力河段營造計畫」，打造更完善的特色景點。

北港牛墟為早年牛隻交易市集，已有百年歷史，每逢國曆日期尾數3、6、9開市，是目前全台僅存3處牛墟之一，去年整修開幕後規模擴大1倍以上，最近又因疫情解封人潮暴增，成為雲林沿海地區最受歡迎的特色景點。

北港牛墟大受歡迎，但也衍生出交通動線混亂、停車不易、人車爭道等問題，立委蘇治芬因此邀水利署第5河川局，針對牛墟停車場動線進行改善規畫，第1區停車場行車方向改由單向出口，開市日越堤道路改為調撥車道、只出不進。

另外，將請北港鎮公所向雲林縣政府提出計畫，爭取前瞻計畫改善停車場經費，增設車輛辨識系統，並配合第1、2、3區停車場動線整體規畫，讓進出停放的車輛動線更加順暢，打造舒適便利的牛墟市集體驗。

蘇治芬表示，牛墟旁還有「北港溪魅力河段營造計畫」，目前已完工，成為1處充滿特色的親水空間，配合牛墟交通動線的規畫，可擴大整個休閒遊憩場域。

地方民眾指出，全台目前僅存雲林北港、台南善化與鹽水3處牛墟，目前牛墟因時代變遷已沒有牛隻交易，卻發展出獨特的市集文化，攤販非常多元、充滿古早風情，有必要永續經營傳承。

(中時 )