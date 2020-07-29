6月30日大法官就黨產條例是否違憲召開言詞辯論庭，今天大法官（7／29）下午宣佈將於8／28日做出解釋，對此婦聯會發布新聞稿，期盼作成具有憲政高度的公允解釋，捍衛憲法保障的人民權利。

婦聯會表示，雖然目前15位大法官，只有4位非蔡英文總統提名任用，加上大法官中參與設計黨產條例者，與提案立法者之配偶等三人皆拒絕行使迴避，因此許多人認為釋憲結果毫無懸念，一定會護航現行的黨產條例與黨產會。

但婦聯會指出，證諸美國司法部長昨天在國會聽證的發言，經全程直播造成輿論譁然的事例，大法官的解釋文必須接受法界人士、門生故舊、社會大眾、個人良知的檢驗；他們每一位更必須「共同且各自」向歷史負責。文章千古事，得失寸心知，豈可不慎乎！

婦聯會表示，西諺有云，言論自由必須是百分百，否則就是沒有言論自由，說明憲法層次的權利保護為至高不可侵犯。本次釋憲除涉及憲政設計外，核心亦係憲法第二章對人民權利的保護。期盼大法官超越黨派利益及個人政治理念，作成具有憲政高度的公允解釋，捍衛憲法保障的人民權利，維持憲政法治體系的完整性。

(中時 )