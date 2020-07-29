高齡98歲的前總統李登輝，在今年2月因喝牛奶不小心嗆到，隨後送至台北榮總醫院住院治療，一住就是半年，昨（28日）網路還傳出他病逝消息，不過北榮今出面說明，李登輝身體狀況雖不理想，但仍然還在治療中。

李鴻源憶2年前一會！李登輝不談政治滿嘴「養牛經」

今天《中時新聞網》專訪到前內政部長李鴻源，回憶起兩年前曾私下到李登輝家中探視拜訪，他表示，當時看到前總統時的各方面狀況，李鴻源坦言，前總統的身體狀況非常硬朗，甚至還很健談，至於兩人私下都聊些什麼，李鴻源表示「長輩都已經90多歲了，還能聊什麼！」其實就是上前去致意一下。

前總統李登輝與夫人曾文惠（圖/報系資料照 楊漢聲攝）

李登輝巡視牛棚（圖/報系資料照 張祈攝）

李登輝晚年不談國事，幾乎都談畜牧業，說到這，李鴻源坦言，好一大段時間他都在養牛，甚至聊起天來都是滿嘴養牛經，除了培育類似「和牛」的牛隻外，也會不定時的去巡視牛棚。

談到前總統李登輝目前身體狀況，李鴻源表示，希望他老人家的身體能夠健康長壽，因為我們大家其實都很關心他的健康。他認為，一個90幾歲的老人家，不應該被政治捲入，應當是要讓他好好安享餘年，這其實才是對他好。

(中時新聞網)