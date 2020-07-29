受到民眾熱烈申請抽籤的體育振興券「動滋券」，昨天決定400萬位中籤者名單，不過後續還有一些問題，體育署副署長王水文也一一說明，例如有民眾反應收到中籤簡訊，但上動滋網複查卻是未中籤，王水文表示，以中籤簡訊為主。

體育署在今天上午10點已經發送中籤簡訊給中獎民眾，有民眾反應收到簡訊後，上動滋網複查卻是未中籤，王水文表示，可能一開始民眾踴躍上網查抽籤結果，所以資料塞車才會顯示沒中，但只要有中籤簡訊就代表中獎，主要仍以是否收到簡訊認定中籤與否。

另外，也有民眾表示收到中籤簡訊，但身分證末三碼和自己的證件號碼不符，王水文回應：「可能民眾輸入時登記錯誤，也是以輸進去的號碼為主，也希望民眾誠實領取。」

有民眾上動滋網查詢店家，赫然發現連娃娃機、房地產、機車行都在可以使用動滋券的商家清單中，王水文解釋，可能部分商家登記了有販售自行車等運動用品，才會一開始通過，體育署也會8月1日開放使用動滋券抵用消費前，再進行查核，不符合的商家就會下架，也歡迎民眾透過客服、傳真給體育署做修正。

(中時 )