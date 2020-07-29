言兒擁有一張神似佐佐木希的精緻臉蛋。(取自言兒IG)

小煜曬出與女友甜蜜照，宣布閃婚。(取自楊奇煜臉書)

曾是護理師的言兒，身材火辣。(取自言兒IG)

出身自「棒棒堂男孩」（[email protected]）的35歲男星楊奇煜（小煜），今(29日)突然在臉書宣布閃婚好消息，PO出他甜蜜以背後式緊擁女友照片，霸氣告白：「介紹一下楊太太給你們認識 從今以後 我是她的人 她是我的女王 #我們結婚了」。隨後他的妻子也被眼尖的網友一眼認出，就是從無名時代就走紅至今的正妹言兒。

曾擔任過護理師的網路正妹言兒，自無名小站時代就是小有人氣的網紅，還因為神似日本女星佐佐木希的甜美臉蛋與好身材，經常登上PTT表特版(Beauty)，又有「護理界佐佐木希」之稱。而相當寵粉的她，也時常在社群網站與大家分享爆乳好身材，比基尼照一張比一張火辣，吸引超過10萬網友追蹤。

如今小煜宣布閃婚，不少粉絲更從小煜PO出的甜蜜合照，一眼認出言兒就是他口中的女王楊太太，才赫然得知女神竟然早死會，紛紛心碎前往言兒的最新動態留言「恭喜言兒 心已碎」、「恭喜新婚快樂」。

(中時新聞網)