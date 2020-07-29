出身自「棒棒堂男孩」（[email protected]）的35歲男星楊奇煜（小煜），今(29日)突然在臉書宣布閃婚好消息，PO出他甜蜜以背後式緊擁女友照片，霸氣告白：「介紹一下楊太太給你們認識 從今以後 我是她的人 她是我的女王 #我們結婚了」。隨後他的妻子也被眼尖的網友一眼認出，就是從無名時代就走紅至今的正妹言兒。
曾擔任過護理師的網路正妹言兒，自無名小站時代就是小有人氣的網紅，還因為神似日本女星佐佐木希的甜美臉蛋與好身材，經常登上PTT表特版(Beauty)，又有「護理界佐佐木希」之稱。而相當寵粉的她，也時常在社群網站與大家分享爆乳好身材，比基尼照一張比一張火辣，吸引超過10萬網友追蹤。
如今小煜宣布閃婚，不少粉絲更從小煜PO出的甜蜜合照，一眼認出言兒就是他口中的女王楊太太，才赫然得知女神竟然早死會，紛紛心碎前往言兒的最新動態留言「恭喜言兒 心已碎」、「恭喜新婚快樂」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。