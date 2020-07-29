富邦媒（8454）29日公布第二季財報，營收158.3億元，年增34％，再創歷史同期最佳表現，稅後純益4.7億元，每股盈餘（EPS）3.36元，年增50.9％，第二季營收與獲利皆再刷新歷史同期最佳表現。

富邦媒旗下通路包括momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，累計今年上半年營收約309.4億元，較去年同期成長31.4％，稅後純益約新台幣9.1億元，每股盈餘6.51元，年增28.9％，顯示2020年上半年momo營運維持穩健步伐。

富邦媒表示，第二季持續締造佳績，主要受惠於「宅經濟發酵」引領消費習慣的轉移，帶動居家烹調、居家健身、居家生活娛樂等買氣狂飆，而有購會員數也突破雙位數成長。此外，「節慶商機」如母親節、端午節，也為第二季注入強勁的成長動能。最後則是「618年中大促」在品牌共襄盛舉齊造節的強勢陣容下，推升檔期活動10天業績年增逾5成。

富邦媒表示，除已站穩在線上零售的地位以外，更持續拓展一站式購足的消費服務，網路購物品類經營均衡發展，第二季健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品等五大品類皆有雙位數成長。同時也持續強化與品牌合作，以提供消費者兼具廣度與深度的商品選擇，截至第二季已累績超過1.7萬個合作品牌數，年增51％。

(工商 )