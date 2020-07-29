陞達科技（4945）申請上櫃案29日通過櫃買中心上櫃審議會審查。申請時資本額2.6億元，董事長李坤蒼、總經理鄭淳仁，主辦證券商為國票證，IC設計將再添生力軍。

陞達科技主要從事風扇馬達驅動控制IC研發、設計與銷售及代理通用微控制器（MCU）IC銷售，研發核心創辦團隊成員來自矽谷，並具有美國新創公司IPO成功經驗。

由於其企業客製化程度相當高，憑藉優異的研發技術與良好的客戶關係，掌握未來客戶終端產品發展趨勢，不斷滿足客戶需求，除深化與客戶的合作關係外，更可有效確保未來市場發展性與成長動力。

據了解，陞達科技目前風扇馬達驅動控制IC約7成應用於伺服器相關領域，去年營收3.57億元，EPS 1.7元，今年首季營收9,420.2萬元，EPS 0.69元。

陞達科技多年來積極布局智慧財產研發為基石，開發具有成本優勢、高性能與低耗能系統控制晶片，並應用於伺服器及電信設備等散熱風扇及IOT互聯網相關產品，未來將持續於提供雲端資料中心及5G基地台散熱解決方案中擔任重要角色。

(工商 )