券商公會29日舉辦第八屆第二次會員代表大會，理事長賀鳴珩指出，台灣證券市場今年來量價齊揚，新增開戶數也寫下新高紀錄，繳出亮眼成績，未來公會全盤檢討券商各項資與券的融通業務，再打通台股「任督二脈」，持續活絡市場。

金管會副主委許永欽、證期局副局長郭佳君，以及證交所董事長許璋瑤、櫃買中心董事長陳永誠、集保結算所董事長林修銘、期貨交易所董事長吳自心等證券相關單位皆受邀參加第八屆券商公會第二次會員代表大會，出席人數共122人、委託人數59人。

賀鳴珩表示，台灣證券市場今年以來無論是指數、交易量、新增開戶數、交割帳戶存款餘額等重要指標皆創新高，有賴主管單位的領導以及全體同業努力，並特別感謝主管機關廣納業界建議，陸續開放證券商受託管理私募股權基金、辦理高資產客戶理財業務、辦理境外資金回台之財富管理、開放發行槓/反ETN、放寬線上開戶、簡化靜止戶銷戶作業、查詢客戶聯徵信用資料等興利措施。

賀鳴珩指出，未來券商公會將努力打通資、券任督二脈，在安全性、流動性及胃納量的前提下，已建議主管機關放寬分戶帳資金運用範圍，並將全盤檢討證券商各項「資與券」的融通業務，整合借貸維持率或擔保品再運用的規定，增加客戶多元收益，也有助證券商對於整體的風險控管。

另外，逐筆交易安全上線後，證券業也希望交易所能招商吸引國外計量與高頻的客戶，更積極培育國內計量與高頻交易人才，提升台灣交易技術與競爭力，建議將在10月26日上線的盤中零股交易，能儘快檢討撮合間隔時間由3分鐘縮短為5秒鐘，活絡普惠金融。

在大自營業務方面，推動金融商品的IPO多元化及活絡ETN交易，讓台灣證券業能產品自製，進口替代，增加就業、最重要就是累積AUM存量，將Know how留在台灣。

賀鳴珩說，大投行業務規劃要營造友善的資本市場籌資環境，針對個別產業進行診療，支持政府新創版，鬆綁上市櫃法規，並建議主管機關積極引導證券業經營私募基金，培育人才並增加就業，讓私募基金成為提升台灣直接金融比率、發展資本市場的重要種子。

在政府已有明確的金融政策與資本市場方向後，券商公會期盼能與四大交易所深入討論，建立夥伴關係，共同扛起金融政策，做出質與量並重的成績單。

(工商 )